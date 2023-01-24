Митинг в честь 100-летия пограничной охраны на Дальнем Востоке прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Сквере пограничной славы состоялся торжественный митинг, посвященный 100-летию со дня образования пограничной охраны на Дальнем Востоке. Он прошел в рамках акции «Беречь Отчизну - долг и честь!». Участие в нем принял глава города, поздравив пограничников и поблагодарив их за работу.

- Дальневосточные пограничники всегда отличались смелостью и решительностью. Благодаря им наши границы остаются неприкосновенны! Они чтят традиции своих предшественников. Хочу поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к работе, безупречное выполнение задач и честную службу Родине и народу! - сказал Сергей Кравчук.

После торжественной части участники митинга возложили цветы к стеле дальневосточным героям-пограничникам.

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