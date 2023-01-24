Единый день тестирования комплекса ГТО пройдет в Хабаровске 28 января Фото: Тимур ХАНОВ.

В городском центре баскетбола 28 января пройдет единый день тестирования комплекса ГТО. Участников ждут по адресу Королева, 4Б в 10:00. С 9:30 до 9:50 состоится раздача номерных маек, поэтому лучше прийти немного раньше.

- До 27 января нужно подтвердить участие по телефонам: 47-02-81, 46-09-46 и 47-05-71 или по почте gto.hab27@mail.ru. Участники без регистрации к тестированию не допускаются, - рассказали в администрации Хабаровска.

Всем, кто будет сдавать нормы, нужно взять с собой паспорт и медицинскую справку о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО.

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