Конкурс лучших наставников пройдет в Хабаровском крае
Фото: Андрей АБРАМОВ
В регионе стартовал конкурс «Лучшая практика наставничества. Лучший наставник Хабаровского края». Участниками могут стать все организации, которые применяют практику наставничества. Они могут выдвинуть кандидатуры своих работников на конкурс.
- Основная цель мероприятия - выявить и распространить лучшие практики, повысить их социальную роль. Передача знаний, умений и профессиональных секретов важна в любой сфере, - сказала Наталья Мартыненко, зампред комитета по труду и занятости населения Хабаровского края.
Победителей конкурса определят в марте. Им вручат почетные знаки отличия правительства региона. Заявки на конкурс принимаются до 28 февраля.
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