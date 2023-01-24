Конкурс лучших наставников пройдет в Хабаровском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

В регионе стартовал конкурс «Лучшая практика наставничества. Лучший наставник Хабаровского края». Участниками могут стать все организации, которые применяют практику наставничества. Они могут выдвинуть кандидатуры своих работников на конкурс.

- Основная цель мероприятия - выявить и распространить лучшие практики, повысить их социальную роль. Передача знаний, умений и профессиональных секретов важна в любой сфере, - сказала Наталья Мартыненко, зампред комитета по труду и занятости населения Хабаровского края.

Победителей конкурса определят в марте. Им вручат почетные знаки отличия правительства региона. Заявки на конкурс принимаются до 28 февраля.

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