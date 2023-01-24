Рост заболеваемости коронавирусом на 77% зафиксирован в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В регионе остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Эпидпорог превышен на 26,3%. Больше всего случаев заражения приходится на свиной грипп, коронавирус, риновирус, РС-вирус, парагрипп.
- Заболеваемость COVID-19 за неделю увеличилась на 77%. Чаще болеют взрослые, чем дети. Из-за всплеска заболеваемости в регионе на карантин закрыта одна школа, семь классов и девять групп в детсадах, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Жителей региона призывают соблюдать меры профилактики, которые помогут избежать заражения и развития тяжелых осложнений. Нужно мыть руки, носить маски в местах массового скопления людей, держать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и регулярно проводить влажную уборку в помещениях.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru