Рост заболеваемости коронавирусом на 77% зафиксирован в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Эпидпорог превышен на 26,3%. Больше всего случаев заражения приходится на свиной грипп, коронавирус, риновирус, РС-вирус, парагрипп.

- Заболеваемость COVID-19 за неделю увеличилась на 77%. Чаще болеют взрослые, чем дети. Из-за всплеска заболеваемости в регионе на карантин закрыта одна школа, семь классов и девять групп в детсадах, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Жителей региона призывают соблюдать меры профилактики, которые помогут избежать заражения и развития тяжелых осложнений. Нужно мыть руки, носить маски в местах массового скопления людей, держать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и регулярно проводить влажную уборку в помещениях.

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