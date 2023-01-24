Метель, мороз и штормовой ветер обещают синоптики Хабаровскому краю 25 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Все еще аномально холодной будет погода в Хабаровске 25 января. Ночью температура опустится до -39, а днем мороз будет держаться на отметке от -25 до -27 градусов. В краевой столице осадков не ожидается. Ветер будет дуть с силой 4-9 метров в секунду.

На юге региона также не будет осадков, а ветер достигнет скорости 7-12 метров. Ночью будет от -35 до -40, днем - от -22 до -27.

Куда хуже будет погода в среду в центральных районах Хабаровского края. В Советско-Гаванском и Ванинском районах ожидается метель, а на побережье Татарского пролива - ветер до 29 метров в секунду. В центре региона ночью столбик термометра покажет от -23 до -47, а днем от -18 до -35 градусов.

На большей части северных территорий края будет без существенных осадков, только в Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко прогнозируют снег и метель. Ночью температура воздуха составит от -27 до -44, днем от -19 до -30. Западный ветер достигнет скорости 2-14 метров в секунду, а вблизи Татарского пролива - 15-20 метров.

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