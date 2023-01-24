Избил коллегу до потери сознания: иностранец подрался с грузчиком на улице в Магадане

Иностранец подрался с грузчиком на улице в Магадане. Фото тематическое Фото: Павел КЛОКОВ

27-летний гражданин Республики Узбекистан отправится под суд за избиение 33-летнего коллеги-грузчика в Магадане. Оба мужчины работали в местном торговом центре.

Драка произошла в октябре 2022 года во дворе дома на Пролетарской. Зачинщик поссорился с грузчиком-иностранцем из-за работы. Словесная перепалка переросла в конфликт, тогда мужчина ударил оппонента по голове. Затем он избил его еще сильнее. Пострадавший получил серьезные травмы головы.

- Житель Средней Азии обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд.

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