Пожар произошел в кафе на улице Брянской в Биробиджане 24 января Фото: МЧС России

На пульт спасательной службы Биробиджана в 11:10 поступил вызов. Очевидцы сообщили о пожаре в кафе на улице Брянской. Расчеты сразу выехали на место ЧП. До приезда спасателей из здания эвакуировались все работники заведения. К этому моменту они еще не успели принять первых посетителей.

- По прибытии было установлено, что горит чердак. Общая площадь пожара составила 50 квадратов. На его ликвидацию ушло больше двух часов, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Огонь уничтожил крышу здания, а само помещение не пострадало, но было залито водой. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания и ущерб.

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