Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил представителя республики Дагестан в Хабаровском крае
Фото: Администрация Хабаровска
Врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник встретился с делегацией из Дагестана. Он наградил представителя республики в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева, вручив ему орден «За доблесть» первой степени.
- Я с детства любил читать исторические книги и всегда думал - почему не родился в те интересные годы? Сейчас я горжусь тем, что являюсь сопричастным в формировании совершено нового миропорядка, основанного на справедливости, защиты угнетенного и законов Всевышнего! - сказал Бейдулах Исаев.
Представитель республики сам принимал участие в выполнении разных задач СВО. Он бывал на передовой, сопровождая гуманитарные грузы, вручал награды бойцам, встречался с военнослужащими. Сейчас он также находится в зоне СВО с задачей выстроить двустороннее сотрудничество между регионами Донбасса.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru