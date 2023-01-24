Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил представителя республики Дагестан в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник встретился с делегацией из Дагестана. Он наградил представителя республики в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева, вручив ему орден «За доблесть» первой степени.

- Я с детства любил читать исторические книги и всегда думал - почему не родился в те интересные годы? Сейчас я горжусь тем, что являюсь сопричастным в формировании совершено нового миропорядка, основанного на справедливости, защиты угнетенного и законов Всевышнего! - сказал Бейдулах Исаев.

Представитель республики сам принимал участие в выполнении разных задач СВО. Он бывал на передовой, сопровождая гуманитарные грузы, вручал награды бойцам, встречался с военнослужащими. Сейчас он также находится в зоне СВО с задачей выстроить двустороннее сотрудничество между регионами Донбасса.

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