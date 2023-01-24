Новый сервис по маммографии заработал в девяти поликлиниках Хабаровска Фото: минздрав Хабаровского края

В регионе запустили сервис по маммографическому обследованию. Пока это пилотный проект, в котором участвуют девять поликлиник Хабаровска - №№ 3, 5, 7, 8, 11, 15, 16 и городской больницы имени Войно-Ясенецкого, клинико-диагностический центр. В будущем географию сервиса хотят расширить на Комсомольск.

- Плакаты с QR-кодом висят около регистратур. Отсканировав код, женщина проходит анкетирование о риске развития рака молочной железы, а после - отправляется заявка на запись в смотровой кабинет, - сказала Снежана Васильева, представитель минздрава Хабаровского края.

Женщинам 40-75 лет рекомендуют проходить обследование молочной железы раз в два года. В 2022 году в крае появилось шесть новых маммографов, благодаря чему диагностика болезней стала доступней.

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