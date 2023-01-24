Соседи услышали крики: спасатели пришли на помощь попавшему в беду мужчине в Комсомольске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске мужчина попал в беду и оказался запертым в собственной квартире. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, крики о помощи услышали соседи и позвонили в 112. На место выехала бригада.

- Тревогу забили соседи пожилого мужчины. Они услышали крики о помощи и позвонили на телефон «112». На место незамедлительно прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда МЧС с необходимым снаряжением. В присутствии сотрудников полиции и бригады скорой помощи с использованием слесарного инструмента они открыли дверь, - рассказали в МЧС.

После того как дверь вскрыли, спасатели нашли на полу лежащего мужчину. Медики осмотрели его и предположили, что хозяин квартиры сломал шейку бедра. Ему оказали первую помощь - наложили шину на ногу. Сотрудники МЧС помогли медикам отнести мужчину на носилках до машины, затем его отвезли в больницу.

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