В Хабаровском крае растет заболеваемость коронавирусом

В Хабаровском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За последнюю неделю число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае выросло на 77 процентов. Также население чаще стало болеть другими формами ОРВИ и гриппа. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона, эпидемиологическая обстановка в крае остается сложной. Эпидпорог превышен на 26 процентов в большей части края.

- Подъем заболеваемости связан с циркуляцией среди населения респираторных вирусов: всех трех типов вируса гриппа (А/H1N1/2009, A/H3N2/, B), SARS CoV-2, риновирусов, РС-вирусов, парагриппа и других, - сообщает профильное управление.

Коронавирусом болеют по большей части взрослые люди, однако есть заболевшие и среди детей. Так, из-за заболеваемости закрыты семь классов в семи школах и еще девять групп в детских садах. Еще одна школа закрыта полностью. Жителей региона призывают носить маски в больницах и поликлиниках, соблюдать дистанцию.

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