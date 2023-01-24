Колумнист Кирилл Цмакалов, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию закдумы Хабаровского края, в своей авторской колонке поднимает проблему, связанную с громкой коррупционной историей и ее последствиями

Фото: Закдума Хабаровского края

Прежде чем расскажу фабулу разговора в своем думском кабинете с министром имущества Хабаровского края Никитой Матвеевым - предыстория об АО «Хорское». Если коротко, было одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий краевым, а стало после аукциона китайским. Вам понятна такая метаморфоза, прикрытая лозунгом, что государство - неэффективный собственник?! Мне - нет. Крупнейшего пользователя земель сельхозназначения Хабаровского края просто разыграли как карту личных интересов. Зачем кормить население молочными продуктами, когда проще зарезать элитное стадо и выращивать сою на продажу в КНР?!

История была слишком громкой и коррупционной, чтобы ее замять, но ее финала пока не видно. Поэтому я и запросил у минимущества сведения о мерах и изменениях по обеспечению возврата в край активов предприятия АО «Хорское», это правопреемник ООО «Хорская буренка». Да, уставный капитал предприятия по суду - вновь в бюджете региона, но возвращение акций в собственность края невозможно, их попросту уже не существует.

Не буду утомлять читателей юридической казуистикой, ведь люди ждут простой и ясный ответ, будет ли на прилавках наша, местная и качественная молочка. Но для этого нужно обеспечить работой 400 тысяч наших селян, им в помощь 1 миллиард рублей в качестве господдержки в этом году.

Кстати, впервые выделены средства на содержание и доращивание коров мясных пород, это очень важно. На помощь из краевого бюджета могут рассчитывать и те, кто выращивает картофель и овощи в открытом грунте. Опять же, впервые аграрии края смогут возместить до половины от суммы процентов по льготным инвесткредитам.

Мы продолжаем поднимать флаг личных подворий, это и моя личная задача как депутата от Бикинского и Вяземского районов. Как политик считаю, что Хабаровский край обязан надежно охранять продовольственные гарантии нашего населения и мощно сосредотачиваться на проблемах, которые больше всего волнуют простых людей.

Шаг вперед - шаг к победе!