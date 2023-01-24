В Хабаровском крае завершили акцию по сбору елок и сосен Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершилась акция по сбору отслуживших елок и сосен. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, регоператор по обращению с ТКО отвез два контейнера хвои на 25 тонн в зоосад имени В. П. Сысоева «Приамурский». Сбор и вывоз проходили в рамках проекта «Экология». Сосны и елки служат для животных пищей и подстилками.

После Нового года в городе поставили контейнеры для сбора хвои. Они располагались в Индустриальном и Краснофлотском районах. В зоосад отвезли свыше сотни елок и сосен. Отмечается, что акцию поддержали многие жители края. Сама же акция началась с 15 января. Хвойные деревья собирают без вреда для природы и с пользой для животных.

- Птицами и хищными видами данные деревья будут использованы как игрушки. Животным из семейства кошачьих предлагаем ели в качестве преград на путях, которые они используют как нахоженные ежедневно. Таким образом мы повысим их физическую активность, заставив прокладывать новые тропы, - сказала Анна Новикова, заместитель гендиректора зоосада.

В этих деревьях содержится много витамина С. В зоосаде акцию также поддержали. За раз здесь приняли огромную партию елок и сосен.

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