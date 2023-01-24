В Хабаровский край приехала делегация Российского совета ветеранов погранслужбы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край прибыла делегация Российского совета ветеранов пограничной службы на патриотическое мероприятие «Беречь Отчизну - долг и честь!» Основной целью этой акции является патриотическое воспитание молодого поколения и повышение у них интереса к пограничной службе. Как сообщает пресс-служба правительства края, прибывших поприветствовал первый вице-губернатор Александр Никитин от имени главы региона.

- Вопросам сохранения исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Хабаровском крае губернатор Михаил Владимирович Дегтярев уделяет особое внимание. Уверен, что акция «Беречь Отчизну - долг и честь!» найдет отклик у жителей нашего региона и непременно принесет свои плоды, - сказал Александр Никитин.

В рамках мероприятия состоятся концерты, торжественные встречи и передвижные музейные выставки. Акция коснется также и Еврейской автономии. 24 января во время встречи делегации состоялся митинг в сквере пограничной славы в краевой столице. Он был посвящен вековому юбилею погранохраны дальневосточных рубежей.

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