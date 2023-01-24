На ремонт коммунальных сетей Хабаровский край получит 838 миллионов рублей
Фото: Правительство Хабаровского края
По распоряжению Правительства России в этом и следующем году регионы получат в общей сложности 130 миллиардов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, региону достанется порядка 838 миллионов рублей. В 2023 году поступит 193,4 миллиона, а в 2024 - 644,6 миллиона рублей.
- Мероприятия по обновлению коммунальной инфраструктуры в Хабаровском крае будут выполнены в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Общий объем средств на реализацию мероприятий с учетом допфинасирования составит 1,4 миллиарда рублей, - сообщили в министерстве ЖКХ.
Финансирование позволит снижать аварийность и теплопотерю, повлияет положительно на износ. В результате будет повышаться качества услуг, а тарифы сдерживаться. По программе будет отремонтировано около 66 километров сетей.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru