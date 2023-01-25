Михаил Дегтярев и Валентина Матвиенко обсудили развитие Хабаровского края Фото: Совет Федерации
24 января в Москве прошла встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Глава региона рассказал об итогах работы за 2022 год в области социально-экономического развития и уверенном росте промышленного производства.
Михаил Дегтярев занял пост губернатора края в 2020 году. С того момента валовый региональный продукт увеличился на 300 миллиардов рублей. По его словам, в регионе быстро развивается горнорудная и строительная отрасли, машиностроение, гособоронзаказы. Уровень безработицы в крае находится на рекордном минимуме.
Губернатор поблагодарил Совет Федерации за выделенное финансирование на строительство школы в селе Мичуринском на 250-300 мест. Ее открытие состоялось благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
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