Заболеваемость ОРВИ в Хабаровске превысила эпидпорог на 27,4% Фото: Мария ЛЕНЦ

С 16 по 21 января в Хабаровске ОРВИ заболели 4 244 человека. Из них 17 заразились гриппом – 11 взрослых и шесть детей. Эпидпорог в краевой столице превышен на 27,4%.

- Больше всего заболевших на прошлой неделе среди взрослых подростков старше 15 лет – 1 519 человек. Число случаев заражения среди детей 3-6 лет – 1 202, а 7-14 лет – 926, - сказала Екатерина Царева, консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

За неделю в Хабаровске с ОРВИ госпитализированы 35 человек. У 159 жителей диагностирована внебольничная пневмония.

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