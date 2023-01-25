«Он хочет меня убить»: колымчанка может сесть на два года за обвинения в адрес бывшего мужа

Женщину осудят за ложный донос на бывшего супруга в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Тенькинского района грозит до двух лет лишения свободы за то, что она намеренно оклеветала бывшего мужа. По версии следствия, в декабре прошлого года экс-супруги вместе выпивали и в какой-то момент поссорились. Чтобы отомстить бывшему, колымчанка позвонила в Единую диспетчерскую службу. Она сказала оператору, что мужчина угрожает убить ее.

- Полицейские приехали на вызов. Они приняли заявление от звонившей о привлечении мужчины к уголовной ответственности, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Во время расследования выяснилось, что женщина оклеветала бывшего мужа, чтобы отомстить ему за обиду. Теперь ее ждет суд за ложный донос.

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