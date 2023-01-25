И фасад утеплил, и карман набил: бизнесмен обманул магаданцев на 1,26 миллиона рублей

Предпринимателя осудят за мошенничество при ремонте фасада дома в Магадане Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

65-летний бизнесмен заключил контракт на капремонт фасада одного из многоквартирных домов в Магадане в апреле 2021 года. По ходу продвижения работ он вносил в отчеты суммы расходов, которые были гораздо больше реальных. В общей сложности он увеличил стоимость работ на 1,26 миллиона рублей.

- По признакам преступления следователи завели на мужчину уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Расследование продолжается. Если суд признает предпринимателя виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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