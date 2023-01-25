Трое в лодке с уловом на миллион: рыбаков с Колымы оправят под суд за огромный ущерб государству

Трех браконьеров осудят за вылов лосося на миллион рублей в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За браконьерство будут судить трех жителей Колымы, которые в июле прошлого года попались с поличным во время незаконной ловли рыбы. Они использовали ставные сети в районе устья реки Ойра и реки Армань на Ойринской косе. Всего ими было поймано 500 экземпляров горбуши, нерки, кеты и гольца.

- Браконьеры причинили ущерб государству порядка одного миллиона рублей. Их будут судить за незаконный вылов водных биологических ресурсов, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

На колымчан подали иск в суд о взыскании суммы, равной нанесенному ущербу. Чтобы обеспечить выплату денег, машину одного из подозреваемых арестовали. Уголовное дело направлено в Ольский районный суд для рассмотрения.

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