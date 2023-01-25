Валовый региональный продукт Хабаровского края вырос на 14% в 2022 году Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в совещании под председательством полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Участники встречи подвели итоги ушедшего года и обозначили планы на текущий. Как было отмечено на совещании, по итогам 2022-го валовый региональный продукт (ВРП) составил почти 1,14 триллиона рублей. В 2023-м планируется выйти на рост в 2,5%.

- Глава региона выступил с рядом инициатив, нацеленных на увеличение численности населения. Одна из них – строительство арендного жилья вместе с госкорпорацией ДОМ.рф для работников военно-промышленного комплекса, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Юрий Трутнев отдал поручение представителям Минвостокразвития РФ проработать вопрос о реализации проекта вместе в правительством региона.

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