Сергей Кравчук поздравил молодежь Хабаровска с Днем российского студенчества Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня в России отмечают День российского студенчества или Татьянин день. Мэр города Сергей Кравчук обратился ко всем учащимся вузов, техникумов и колледжей с поздравлением.

- Хабаровск много десятилетий является студенческим городом. Здесь 21 высшее, больше 20 средних специальных учебный заведений и колледжей. В их стенах формируется будущее нашего города. Мы стараемся сделать все, чтобы система образования развивалась. У нас замечательные педагоги, а студенты не только получают образование, но и активно участвуют в жизни краевой столицы. Горжусь ими и желаю счастья, удачи и отличных оценок, - сказал Сергей Кравчук.

Официально праздник установлен указом президента 25 января 2005 года. Но история его началась задолго до этого. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, после чего дата стала праздничной.

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