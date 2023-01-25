Начальника хабаровского МУП «Южное» оштрафовали за нарушения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре 2022 года прокуратура проверила соблюдение закона при содержании дорог в Индустриальном районе. За эту территорию отвечает МУП «Южное». Нарушения быи обнаружены на улицах Краснореченской, Павла Морозова, Флегонтова, Автобусной, Ульяновской, Прогресивной, Суворова, Малиновской, Панфиловцев, Ворошилова, Сунгарийской. Некоторые участки были завалены снегом, который долго лежал на обочинах и не вывозился.

- Главе предприятия было внесено представление, после чего нарушения устранили в короткие сроки, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По итогам разбирательства начальника МУП «Южное» привлекли к ответственности, оштрафовав его на 20 тысяч рублей.

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