Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Трагедия произошла на перекрестке Краснореченская – Узловая. На часах было приблизительно 00:40, когда 32-летний житель ЕАО ехал за рулем подшофе. У него были включены фары, что позволяло разглядеть человека на дороге. Кроме этого, водитель выехал на переход на высокой скорости, когда горел красный.
- Пешеход попал под колеса автомобиля и погиб на месте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Когда проходил суд, обвиняемый частично признал свою вину. По результатам разбирательств его приговорили к шести годам колонии общего режима, а также запретили водить машину в течение 2,5 лет.
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