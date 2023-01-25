Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла на перекрестке Краснореченская – Узловая. На часах было приблизительно 00:40, когда 32-летний житель ЕАО ехал за рулем подшофе. У него были включены фары, что позволяло разглядеть человека на дороге. Кроме этого, водитель выехал на переход на высокой скорости, когда горел красный.

- Пешеход попал под колеса автомобиля и погиб на месте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Когда проходил суд, обвиняемый частично признал свою вину. По результатам разбирательств его приговорили к шести годам колонии общего режима, а также запретили водить машину в течение 2,5 лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.