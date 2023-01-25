Хотел остаться в России: иностранца осудят за взятку полицейскому в Комсомольске

Иностранец пытался подкупить сотрудника миграционной службы в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2022 года иностранный гражданин с просроченной визой дал взятку сотруднику миграционного контроля. С помощью подкупа он хотел решить вопрос с выдворением его из страны, рассчитывая, что ему помогут оформить новую визу. Иностранец передал 20 тысяч рублей, а после был задержан сотрудниками ФСБ.

- На 46-летнего мужчину завели уголовное дело за дачу взятки. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Иронично то, что мужчина добился, чего хотел. Теперь он задержится в России на неопределенный срок.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.