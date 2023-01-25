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НовостиОбщество25 января 2023 1:30

Хотел остаться в России: иностранца осудят за взятку полицейскому в Комсомольске

Иностранец пытался подкупить сотрудника миграционной службы в Комсомольске
Александра ЯВИЩЕНКО
Иностранец пытался подкупить сотрудника миграционной службы в Комсомольске

Иностранец пытался подкупить сотрудника миграционной службы в Комсомольске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2022 года иностранный гражданин с просроченной визой дал взятку сотруднику миграционного контроля. С помощью подкупа он хотел решить вопрос с выдворением его из страны, рассчитывая, что ему помогут оформить новую визу. Иностранец передал 20 тысяч рублей, а после был задержан сотрудниками ФСБ.

- На 46-летнего мужчину завели уголовное дело за дачу взятки. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Иронично то, что мужчина добился, чего хотел. Теперь он задержится в России на неопределенный срок.

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