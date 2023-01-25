Хотел остаться в России: иностранца осудят за взятку полицейскому в Комсомольске

Иностранец пытался подкупить сотрудника миграционной службы в Комсомольске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В октябре 2022 года иностранный гражданин с просроченной визой дал взятку сотруднику миграционного контроля. С помощью подкупа он хотел решить вопрос с выдворением его из страны, рассчитывая, что ему помогут оформить новую визу. Иностранец передал 20 тысяч рублей, а после был задержан сотрудниками ФСБ.
- На 46-летнего мужчину завели уголовное дело за дачу взятки. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Иронично то, что мужчина добился, чего хотел. Теперь он задержится в России на неопределенный срок.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru