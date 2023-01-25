Дорогу на Николаевск перекрыли из-за метели в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

25 января в Хабаровском крае с 10:30 перекрыли региональную дорогу Селихино – Николаевск на участке с 106 по 625 километр. Причиной стала непогода, которая бушует здесь с самого утра.

- Ограничения будут действовать, пока не прекратиться снег и не расчистят проезжую часть, рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве напомнили водителям, что во время плохой погоды нужно быть особенно внимательными на дорогах. Не стоит выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости. В случае ЧС нужно звонить по номеру «112».

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