Дорогу на Николаевск перекрыли из-за метели в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
25 января в Хабаровском крае с 10:30 перекрыли региональную дорогу Селихино – Николаевск на участке с 106 по 625 километр. Причиной стала непогода, которая бушует здесь с самого утра.
- Ограничения будут действовать, пока не прекратиться снег и не расчистят проезжую часть, рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В ведомстве напомнили водителям, что во время плохой погоды нужно быть особенно внимательными на дорогах. Не стоит выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости. В случае ЧС нужно звонить по номеру «112».
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