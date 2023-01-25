Всем на удаленку: детям разрешили учиться дома из-за лютых морозов в ЕАО

Дистанционную форму обучения продлили в ЕАО до 27 января Фото: Владимир ВОРСОБИН

Из-за сильных морозов в Еврейской автономии учеников школ, колледжей и других учреждений временно перевели на дистанционную форму обучения. Утром 25 января температура воздуха в среднем держалась на отметке -43 градуса. При таком холоде выходить на улицу детям опасно.

- Принято решение рекомендовать учебным заведениям продлить дистант до пятницы, 27 января, включительно, - сообщили в правительстве ЕАО.

Департамент образования области разрешил администрациям образовательных заведений самостоятельно принимать решения о продлении режима дистанционного обучения. В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры в среднем на 4-6 градусов. Но даже небольшое потепление не улучшит ситуацию. Мороз будет все еще сильный для того, чтобы возобновить занятия в школах.

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