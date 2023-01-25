Фейерверк в честь Дня города могут отменить в Хабаровске
Фото: Иван МАКЕЕВ
В городской администрации прошло совещание по вопросам организации праздника в честь 165-летия со дня основания Хабаровска. Одной из тем для обсуждения стала организация фейерверка. Но участники встречи не пришли к единому мнению, поэтому вопрос остался открытым.
- По фейерверку будем принимать решение коллегиально. Давайте мы не будем забывать, что у нас идет СВО. Мое мнение, что его устраивать нет необходимости. Фейерверк будем проводить, когда будет победа! Когда наши мобилизованные ребята вернутся в Хабаровск живыми и здоровыми, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.
Кроме салюта, в честь юбилея в краевой столице пройдет масса мероприятий. В городе пройдут шествия, и состоятся концерты. Мероприятия организуют во всех районах Хабаровска. На праздник пригласят гостей из Китая и Беларуси.
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