Хабаровская студия «Мечталет» и «Союзмультфильм» вместе создадут мультфильм
Фото: Иван ВИСЛОВ
Хабаровская анимационная студия «Мечталет» договорилась о сотрудничестве с «Союзмультфильмом». Компании вместе будут работать над лентой под названием «Человек, который провожал поезда». Мультфильм снимут в 2D.
- Впервые лента была заявлена на ежегодном питчинге «Союзмультфильма» на открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале в 2022 году, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.
Картина расскажет историю персонажа, жизнь которого - рутина. Мимо его дома каждый день ходят поезда, никогда не останавливаясь. Но однажды все меняется, когда один из составов тормозит рядом с домом героя.
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