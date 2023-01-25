Хабаровская студия «Мечталет» и «Союзмультфильм» вместе создадут мультфильм Фото: Иван ВИСЛОВ

Хабаровская анимационная студия «Мечталет» договорилась о сотрудничестве с «Союзмультфильмом». Компании вместе будут работать над лентой под названием «Человек, который провожал поезда». Мультфильм снимут в 2D.

- Впервые лента была заявлена на ежегодном питчинге «Союзмультфильма» на открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале в 2022 году, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Картина расскажет историю персонажа, жизнь которого - рутина. Мимо его дома каждый день ходят поезда, никогда не останавливаясь. Но однажды все меняется, когда один из составов тормозит рядом с домом героя.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.