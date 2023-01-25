Сергей Кравчук пообещал помочь семье мобилизованного с устройством ребенка в школу Фото: Администрация Хабаровска

К главе города Сергею Кравчуку обратилась хабаровчанка, муж которой был мобилизован для участия в СВО. Женщина рассказала, что не может отдать ребенка в местную школу без регистрации по месту жительства. Совсем скоро в семье появится еще один малыш, поэтому возить старшую девочку по утрам на уроки маме будет сложно.

- Хабаровчанка попросила помощи с оформлением ребенка в школу недалеко от дома. Дал поручение управлению образования разобраться с вопросом до начала учебного года, - сказал Сергей Кравчук.

Градоначальник также напомнил, что одна из главных задач власти сегодня - помочь семьям, в которых мужчины были призваны в рамках мобилизации.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.