Первенство ДФО по греко-римской борьбе прошло в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошли соревнования за первенство ДФО по греко-римской борьбе. Участников приветствовал мэр города Сергей Кравчук.
- Вы выбрали олимпийский вид спорта. Желаю вам достичь успеха и завоевывать медали высшего достоинства. Уверен, что сегодня вы покажете зрелищные схватки. Борьба будет честной, бескомпромиссной, и победит сильнейший! Рады вас приветствовать в Хабаровске! - сказал Сергей Кравчук.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи дальневосточных регионов, которые накануне прибыли в Хабаровск. Всего за победу боролись 187 человек. Победители турнира смогут принять участие на первенстве России.
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