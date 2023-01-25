Первенство ДФО по греко-римской борьбе прошло в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошли соревнования за первенство ДФО по греко-римской борьбе. Участников приветствовал мэр города Сергей Кравчук.

- Вы выбрали олимпийский вид спорта. Желаю вам достичь успеха и завоевывать медали высшего достоинства. Уверен, что сегодня вы покажете зрелищные схватки. Борьба будет честной, бескомпромиссной, и победит сильнейший! Рады вас приветствовать в Хабаровске! - сказал Сергей Кравчук.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи дальневосточных регионов, которые накануне прибыли в Хабаровск. Всего за победу боролись 187 человек. Победители турнира смогут принять участие на первенстве России.

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