Хабаровский край получит 2,8 миллиарда рублей по единой субсидии в 2023 году

Хабаровский край получит «Единую субсидию» в размере 2,8 миллиардов рублей в 2023 году Фото: Вячеслав Реутов

Программа президентской дальневосточной «Единой субсидии» показала хорошую эффективность в 2022 году. За выделенные деньги в Хабаровском крае закуплена спецтехника для служб МЧС, проведена реконструкция стадиона в Ванино, благоустроено 160 дворов, закуплено три троллейбуса для Хабаровска.

- В 2023 году по программе «Единой субсидии» регион получит 2,8 миллиарда рублей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

На выделенные средства построят соцобъекты в Хабаровске, Комсомольске, Николаевске, отремонтируют еще 80 дворов, закупят семь троллейбусов для краевой столицы, обустроят четыре модульных спортзала, приобретут камеры, которые позволят быстро выявлять лесные пожары.

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