Ледодром открылся в Хабаровске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Ледяная глыба высотой в девять метров появилась на Волочаевской, 13, на заднем дворе Центра туризма, краеведения и спорта. Посетить ледодром могут хабаровчане старше 14 лет. Покорение скалы доступно как скалолазам-профи, так и новичкам. Ширина ледяной скалы позволяет покорять ее сразу нескольким смельчакам.
На ледодроме планируют организовать тренировки альпинистов по вторникам, четвергам и субботам. Спортсменов разделят на две группы - младшую и старшую. Здесь же можно взять необходимое снаряжение напрокат. Новички могут попробовать покорить ледяную гору только под присмотром инструкторов. Те, кто профессионально занимается скалолазанием, будут заниматься под надзором тренера.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru