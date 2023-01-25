Ледодром открылся в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

Ледяная глыба высотой в девять метров появилась на Волочаевской, 13, на заднем дворе Центра туризма, краеведения и спорта. Посетить ледодром могут хабаровчане старше 14 лет. Покорение скалы доступно как скалолазам-профи, так и новичкам. Ширина ледяной скалы позволяет покорять ее сразу нескольким смельчакам.

На ледодроме планируют организовать тренировки альпинистов по вторникам, четвергам и субботам. Спортсменов разделят на две группы - младшую и старшую. Здесь же можно взять необходимое снаряжение напрокат. Новички могут попробовать покорить ледяную гору только под присмотром инструкторов. Те, кто профессионально занимается скалолазанием, будут заниматься под надзором тренера.

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