Овощи продолжают дешеветь в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на декабрь 2022 года в Хабаровском крае замедлился темп роста цен на продукты. Если в ноябре он достигал 13,3%, то в последнем месяце года составил 12,2%. В основном на показатели повлияла стоимость овощей. Стали дешевле картофель, лук, морковь, помидоры. Это было связано с высоким урожаем в прошлом году. Также увеличился импорт этих продуктов из Китая. Из-за снижения цен на зерно подешевели мука, макароны, крупы. В декабре отметили рост стоимости некоторых услуг из-за подорожания коммуналки.

- Понижение спроса и налаживание поставок повлияли на стоимость парфюмерии, косметики, одежды, компьютеров. Продолжилось снижение цен на бензин в годовом выражении на фоне стабильного спроса и высокого предложения на внутреннем рынке, - рассказали в отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.

В целом годовая инфляция в декабре составила 10,8%, когда как в ноябре она была 10,6%.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.