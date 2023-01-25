В пограничном Венюково впервые появился доступ к сотовой связи

Фото: МегаФон

Жители села Венюково впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественным голосовым звонкам. Это стало возможным благодаря реализации совместного проекта «МегаФона» и правительства Хабаровского края по строительству телеком-инфраструктуры в малочисленных населенных пунктах.

Инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование, которое обеспечило интернетом и голосовой связью более 200 жителей села Венюково Вяземского района. Оно расположено на правом берегу реки Уссури в пограничной зоне. Свое название село получило в честь ученого-географа Михаила Венюкова, исследователя реки.

Теперь сельчане наравне с жителями городов могут пользоваться всеми возможностями сети оператора связи: современными технологиями звонков, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

- Мобильный интернет для жителей небольших населенных пунктов не только помогает быть на связи с родными и близкими, с его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, получать дополнительное образование, отправлять обращения в госорганы и разнообразить досуг. Для местных предприятий и организаций это возможность цифровизации услуг и упрощения работы. В Венюково расположено отделение почты, детский сад и ФАП, - комментирует директор Хабаровского отделения «МегаФона» Дмитрий Оловянников.

- В 2022 году интернет впервые появился в 18 населенных пунктах края. До конца 2024 года, по поручению губернатора, доступ к высокоскоростному интернету будет обеспечен во всех населенных пунктах с числом жителей свыше 500 человек. Работы реализуются в рамках проекта «Цифровое равенство», являющегося частью флагманской инициативы по развитию Хабаровского края, - отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.