Волонтеров Хабаровска приглашают к участию в проекте «Формирование комфортной городской среды» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Хабаровске начался прием заявок от волонтеров, которые будут участвовать в голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы будут работать на пунктах, информировать жителей города о проектах и оказывать им помощь в регистрации на платформе для голосования.

- Все желающие оказать помощь могут пройти онлайн-регистрацию. Для волонтеров позже будет организовано обучение, во время которого они получат всю необходимую информацию, - рассказали в администрации Хабаровска.

Голосование состоится в апреле-мае 2023 года. Стать добровольцами смогут хабаровчане, которым уже исполнилось 16 лет.

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