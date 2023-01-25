Волонтеров Хабаровска приглашают к участию в проекте «Формирование комфортной городской среды»
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
В Хабаровске начался прием заявок от волонтеров, которые будут участвовать в голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы будут работать на пунктах, информировать жителей города о проектах и оказывать им помощь в регистрации на платформе для голосования.
- Все желающие оказать помощь могут пройти онлайн-регистрацию. Для волонтеров позже будет организовано обучение, во время которого они получат всю необходимую информацию, - рассказали в администрации Хабаровска.
Голосование состоится в апреле-мае 2023 года. Стать добровольцами смогут хабаровчане, которым уже исполнилось 16 лет.
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