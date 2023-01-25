Свободное посещение отменили в школах Хабаровска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 26 января в Хабаровске ожидается потепление, в связи с чем свободное посещение школ отменили. В четверг детям нужно будет приходить на занятия, иначе им поставят пропуск без уважительной причины.
- Уже сегодня ночью столбик термометра поднимется до -30 градусов, а днем температура составит -24 градуса. В связи с этим режим свободного посещения образовательных учреждений города завершается, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Несмотря на то, что погода будет постепенно меняться в лучшую сторону, родителям нужно следить, чтобы дети были тепло одеты и не находились долго на улице.
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