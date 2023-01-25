Компания два года поставляла сотруднику ГИБДД талоны на топливо в Магаданской области

Сотрудник ГИБДД получал талоны на топливо Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Прокуратура Магаданской области завершила проверку в отношении компании-грузоперевозчика «Амальтео», в ходе которой были выявлены нарушения.

Как стало известно правоохранителям, в период с июля 2020 по июнь 2022 года представитель компании неоднократно передавал должностному лицу УГИБДД УМВД России по Магаданской области вознаграждения за принятие положительных решений или продление свидетельств о допуске грузовиков к перевозке опасных грузов.

В качестве «подарка» сотрудник ГИБДД получал талоны на топливо на сумму восьми тысяч рублей.

По результатам проверки в отношении предприятия было заведено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд назначил компании штраф в размере 500 тысяч рублей. На имущество предприятия наложен арест.

Также продолжается расследование в отношении должностного лица.

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