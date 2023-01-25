Инфекционный корпус детской больницы имени Пиотровича сдадут весной в Хабаровске

Инфекционный корпус хабаровской Детской больницы имени Пиотровича сдадут весной Фото: минстрой Хабаровского края

Строительством нового инфекционного корпуса Детской больницы имени Пиотровича занимается подрядчик «Капторстрой». В планах у компании сдать объект к концу мая. Сейчас рабочие выполняют отделку помещений и прокладывают инженерные коммуникации.

- Основные строительно-монтажные работы на объекте завершены. На подходе установка специальных дверей - влагостойких и пожаробезопасных, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Закончить работы планировалось до конца 2022 года. Сроки сдачи нового корпуса больницы сдвинулись, так как финансирование поступило с опозданием. В сентябре 2022 года глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении почти 480 миллионов рублей на завершение строительства.

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