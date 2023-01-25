Аномальные морозы покинут Хабаровский край 26 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровске 26 января начнет меняться к лучшему. В четверг аномальный холод отступит, на смену ему придут привычные зимние морозы. Ночью температура продержится в пределах 31-33 градусов ниже ноля, а днем воздух прогреется от -22 до -24. В Хабаровске осадки не ожидаются. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В некоторых центральных районах края непогода задержится. Ночью температура установится в пределах от -25, местами мороз будет держаться на отметке -45 градусов. Днем ожидается от -12 до -33. Местами пройдет небольшой снег, а скорость ветра будет доходить до 20 метров в секунду.

Погода в южных районах Хабаровского края 26 января не будет отличаться обилием осадков. Ночью столбик термометра покажет от -30 до -35, а днем от -20 до -25 градусов. Ветер достигнет 7-12 метров в секунду.

На севере снег может пойти ночью в Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко. Скорость ветра в среднем составит 3-14 метров в секунду, а на побережье Татарского пролива - 15-25 метров. Ночью температура опустится от -20 до -35, а днем будет от -14 до -23 градусов.

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