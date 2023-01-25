Организацию мероприятий ко Дню города обсудили в мэрии Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В администрации краевой столицы прошло совещание по вопросам организации мероприятий ко Дню города. В этом году Хабаровску исполнится 165 лет. Участники оргкомитета наметили план действий, чтобы подготовка к празднику прошла без сбоев.

- Юбилей города будут отмечать не только хабаровчане, но и гости краевой столицы. Много праздничных мероприятий запланировано. Штаб по празднованию 165-летия возглавляет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Спасибо ему за внимание и поддержку! Все мероприятия, которые будут проходить в городе, уже спланированы. Возможны изменения, но только в сторону улучшения! - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

К празднику в этом году подготовят все районы города. Будут организованы шествия и концерты, ярмарки и многое другое. Остается открытым вопрос по фейерверкам. Глава краевой столицы считает, что пока продолжается СВО, устраивать салют нет необходимости.

- По фейерверку будем принимать решение коллегиально.

Стало известно, что по случаю юбилея в Хабаровск приедут почетные гости из Китая и Беларуси, но пока их имена не называют.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.