Организацию мероприятий ко Дню города обсудили в мэрии Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
В администрации краевой столицы прошло совещание по вопросам организации мероприятий ко Дню города. В этом году Хабаровску исполнится 165 лет. Участники оргкомитета наметили план действий, чтобы подготовка к празднику прошла без сбоев.
- Юбилей города будут отмечать не только хабаровчане, но и гости краевой столицы. Много праздничных мероприятий запланировано. Штаб по празднованию 165-летия возглавляет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Спасибо ему за внимание и поддержку! Все мероприятия, которые будут проходить в городе, уже спланированы. Возможны изменения, но только в сторону улучшения! - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
К празднику в этом году подготовят все районы города. Будут организованы шествия и концерты, ярмарки и многое другое. Остается открытым вопрос по фейерверкам. Глава краевой столицы считает, что пока продолжается СВО, устраивать салют нет необходимости.
- По фейерверку будем принимать решение коллегиально.
Стало известно, что по случаю юбилея в Хабаровск приедут почетные гости из Китая и Беларуси, но пока их имена не называют.
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