Нарушения температурного режима выявили в хабаровских автобусах

Температуру проверили в хабаровских автобусах Фото: Администрация Хабаровска

За последний месяц хабаровчане направили десятки жалоб на холод в городских автобусах. Люди не могут согреться из-за низкой температуры в салонах. Чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела с общественным транспортом, представители мэрии и депутаты гордумы устроили рейд. Они проверили не только температуру в автобусах, но и график движения, санитарное состояние машин и их наполняемость.

- Прежде всего, мы проверили автобусы, на которые поступило больше всего жалоб. Это маршруты №№ 25, 81, 88, 56. Оказалось, что интервалы их движения соответствуют норме. А вот температура во многих случаях существенно ниже положенной, - сказал Анатолий Игнатенко, представитель управления транспорта Хабаровска.

По словам спикера, в салоне должно быть не меньше +12 градусов. В некоторых автобусах оказалось -5, что в корне не соответствует стандартам. Результаты проверок будут переданы краевому управлению Роспотребнадзора. С перевозчиками проведут беседы и разработают варианты, которые помогли бы сделать автобусы теплее.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.