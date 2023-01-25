Хабаровский край побил рекорд по переработке нефти Фото: Правительство Хабаровского края

За прошлый год Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) переработал больше пяти миллионов тонн нефти, тем самым побив собственный рекорд. Несколько последних лет это число держалось на уровне 4,6 миллиона, но после модернизации предприятия мощности удалось нарастить. На заводе установили новое оборудование, построили объекты, внедрили последние технологии.

В ноябре 2022 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал договор с президентом АО «Независимая нефтегазовая компания» Эдуардом Худайнатовым. Благодаря этому в регионе приступили к реализации крупного инвестиционного проекта по модернизации завода.

- Стоимость проекта составила 41 миллиард рублей. На НПЗ построят новые объекты для очистки воды от продуктов переработки нефти и для производства водорода. Это позволит более рационально использовать сырье, - рассказали в минэнерго Хабаровского края.

Воплотить планы в жизнь собираются уже в 2023 году.

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