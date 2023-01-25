Хабаровский край выделит 59 миллионов рублей на социальную газификацию Фото: минсоцзащиты Хабаровского края

В рамках программы социальной газификации жители края могут подключиться к коммуникациям бесплатно - им возместят расходы из регионального бюджета. В этом году на это выделят 59 миллионов рублей. Компенсация распространяется только на работы по подведению газа к участку. Покупку и установку оборудования на территории частного дома придется оплачивать из своего кармана.

- Разовую компенсацию без учета доходов смогут получить инвалиды или участники ВОВ, ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. В этом году максимальная сумма - 150 тысяч. На льготу также имеют право лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода, семьи умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, - сказала Ольга Кучаева, представитель минсоцзащиты Хабаровского края.

С прошлого года компенсацию могут получить семьи мобилизованных. Также помощь распространяется на льготные категории граждан, но для них в учет будет приниматься доход. Он не должен превышать прожиточного минимума для каждой категории.

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