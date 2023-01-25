Мэру Хабаровска представили символику в честь 165-летия города

День города в Хабаровске 2022 Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В Хабаровске разработали праздничную символику к 165-летнию города. В честь юбилея выбрали логотип в трех цветах: желтом, красном и бирюзовом. На нем изображены достопримечательности Хабаровска.

- Особо отмечу поддержку правительства Хабаровского края. У нас хорошо налажена совместная работа. Напомню, штаб по празднованию 165-летия Хабаровска возглавляет губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев. Ему огромное спасибо за поддержку. Вместе с региональными властями мы сможем организовать юбилей города на должном уровне, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Помимо декоративных элементов, в логотипе есть надписи с поздравлениями к грядущему торжеству. Хабаровск также преобразится: на площади Ленина разместят баннеры на фасадах зданий. В такой же стилистике оформят и трибуну.

Празднование юбилея Хабаровска будет проходить весь день, концерты организуют в каждом районе города.

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