Мэру Хабаровска представили символику в честь 165-летия города

День города в Хабаровске 2022
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
В Хабаровске разработали праздничную символику к 165-летнию города. В честь юбилея выбрали логотип в трех цветах: желтом, красном и бирюзовом. На нем изображены достопримечательности Хабаровска.
- Особо отмечу поддержку правительства Хабаровского края. У нас хорошо налажена совместная работа. Напомню, штаб по празднованию 165-летия Хабаровска возглавляет губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев. Ему огромное спасибо за поддержку. Вместе с региональными властями мы сможем организовать юбилей города на должном уровне, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Помимо декоративных элементов, в логотипе есть надписи с поздравлениями к грядущему торжеству. Хабаровск также преобразится: на площади Ленина разместят баннеры на фасадах зданий. В такой же стилистике оформят и трибуну.
Празднование юбилея Хабаровска будет проходить весь день, концерты организуют в каждом районе города.
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