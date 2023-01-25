Резидент ТОР «Хабаровск» выпустил сотую трансформаторную станцию Фото: пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края

Юбилейную сотую трансформаторную подстанцию блочного типа выпустил резидент ТОР «Хабаровск», индустриального парка «Авангард». Компания «Энерго-Импульс+» отправила подстанцию в морской порт «Суходол» в Приморский край. Местный производитель уже 25 лет производит такую продукцию, пользующуюся большим спросом.

- «Бетонки» для портов очень хороши, их оценили в эксплуатации, потому что любой металл подвержен коррозии и рано или поздно, особенно в условиях перепада температур, он ржавеет, - рассказал Данила Шандрук, коммерческий директор компании.

Компания производит около ста подстанций в год. Их перевозят по всему ДФО и в Восточную Сибирь. В условиях санкций предприятие закупает оборудование в Турции и Китае. В планах компании расширить производство новым ассортиментом.

Сейчас на территории парка «Авангард» находится 15 резидентов, производители трудятся на различные сферы: от сельского хозяйства до распределительных центров. В планах правительства Хабаровского края построить вторую площадку на территории «Ракитного».

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