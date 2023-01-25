IT-специалисты Хабаровского края примут участие в Национальном конкурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на третий национальный конкурс ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация». Специалисты могут предложить свой проект и выиграть главный приз. Прием заявок закончится 28 февраля.

Участие могут принять отечественные разработчики, микропредприятия, компании, а также НКО и стартапы. По итогам будет сформирована база IT-решений для экономики и социальной сферы страны.

- Это отличная возможность для компаний. В прошлом году разработчики из Хабаровского края заняли второе место в номинации «Технологии умного города», - рассказали в минцифры Хабаровского края.

Организаторами конкурса выступили экспертный центр электронного государства, Минцифры России, Минэкономразвития России и другие ведомства. Всего в конкурсе более восьми номинаций.

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