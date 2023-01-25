Митинг в поддержку армии России прошел в Хабаровске Фото: Александр Янышев

В Хабаровске в самый холодный день за последний 101 год 320 человек собрались вместе. В Универсальном краевом спортивном комплексе прошел митинг-концерт в поддержку Вооруженных сил РФ. Мероприятие приурочили к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, которое состоялось 18 января. Также не забыли и другую памятную дату - 2 февраля будет 80-летие со дня Сталинградской победы.

Для хабаровчан на концерте выступили деятели вооруженных сил, ветераны, историки, а также представители духовенства.

- Наши ветераны с первых дней включились в поддержку Вооруженных сил России и президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы уверены, что воинам-дальневосточникам не занимать мужества, смелости и профессионального военного мастерства. История Великой Отечественной и других войн - тому подтверждение. Мы безмерно благодарны военнослужащим, которые сегодня находятся на передовой, за их ратный труд. Ветераны военной службы ждут победного завершения специальной военной операции и от всей души желают российским солдатам здоровья и удачи, - сказал Юрий Заплатин, председатель комитета Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

Всего в Хабаровске прошло уже девять митингов после начала спецоперации. В них приняли участие более 23 тысяч человек.

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