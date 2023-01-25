День российского студенчества отметили в Хабаровском крае Фото: пресс-служба ДВГУПС

Студенты хабаровских вузов отметили свой праздник - День студента, или Татьянин день. К мероприятию присоединились и университеты ЕАО и Колымы, которые участвовали дистанционно. Площадкой для мероприятия стал Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Студенты приняли участие в межвузовском форуме с тематическими секциями, соревнованиями и деловой программой.

На празднике молодежь смогла обсудить волонтерские движения, работу студотрядов, самоуправление, науку и спорт. Участники обсудили, как можно реализовать свой потенциал, а также организацию совместных проектов. Студенты решили создать межвузовский форум в Хабаровском крае.

- Правительство Хабаровского края уделяет особое внимание студенчеству и науке. В этом году начнется строительство межвузовского кампуса, в регионе запущены две программы - краевая ординатура и аспирантура, которые направлены на поддержку молодых ученых. Продолжается работа по созданию регионального научного фонда. Он позволит отбирать и поддерживать проекты, которые будут решать проблемы социально-экономического развития. И в научной деятельности должны участвовать не только молодые ученые, но и студенты. Не сомневаюсь, что ваша энергия и упорство позволят добиться больших высот не только в учебе, но и в других сферах жизни, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.

Руководителям вузов вручили благодарственные письма. Мероприятие завершилось концертом и интерактивным квестом.

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