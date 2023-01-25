Два человека пострадало во время пожара в Биробиджане

Спасателей вызвали собственники дома Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Крупный пожар произошел в частном жилом доме на Крестьянской в Биробиджане. Собственники сами вызвали спасателей и до их приезда пытались ликвидировать возгорание.

На место вызова приехало три единицы техники и девять человек личного состава пожарной части №1. Огнеборцы установили, что возгорание началось в бане. Огонь успел перекинуться на крышу стоящего по соседству дома. Оттуда было эвакуировано три газовых баллона.

Не обошлось без помощи медиков. Во время самостоятельного тушения мужчина и женщина получили ожоги кистей рук и спины. Было принято решение о госпитализации мужчины. Его спутница от госпитализации отказалась и разместилась у родственников.

Спасателям потребовалось более четырех часов на ликвидацию возгорания. В результате баня и дом полностью выгорели. Вероятной причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при использовании печи.

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